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Mohali News: शिवा एनक्लेव की सड़क खराब, लोग परेशान

Wed, 07 Oct 2026 02:39 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:39 AM IST
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Road in Shiva Enclave in poor condition; residents facing trouble
जीरकपुर। पटियाला रोड पर शिवा एनक्लेव की सड़कें लंबे समय से खस्ताहाल हैं। हालत ऐसी है कि जगह-जगह सड़क की परत उखड़ने से गहरे गड्ढे बन गए हैं। बारिश के दिनों में लोगों को आवाजाही के दौरान ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इनमें पानी भरने से गड्ढों की गहराई का पता नहीं चलता। इसके अलावा सड़क पर उखड़ी बजरी के कारण दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। कई जगह सड़क की हालत इतनी खराब है कि वाहनों को धीमी गति से निकालना पड़ता है। स्थानीय मार्गों पर नियमित आवाजाही होने के बावजूद इनकी मरम्मत नहीं होने से समस्या बनी हुई है। लोगों की सुविधा के लिए क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और सड़क का समतलीकरण जरूरी है। - योगेश कुमार, स्थानीय निवासी।
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