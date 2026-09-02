Mohali News: वार्ड-30 में जलभराव और सड़कों से मिलेगी राहत
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:59 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:59 AM IST
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जीरकपुर। वार्ड नंबर 30 के निवासियों को जलभराव और खस्ताहाल सड़कों की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। वार्ड इंचार्ज अमन प्रताप सिंह ने नगर परिषद प्रधान से मुलाकात कर इन मुद्दों के स्थायी समाधान की मांग की है। अमन प्रताप सिंह ने बताया कि वार्ड की कई गलियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश में भारी जलभराव होता है। पानी घुटनों तक जमा होकर घरों तक पहुंच जाता है। इससे आवागमन और जनजीवन प्रभावित होता है। भबात रोड की बदहाल स्थिति और तत्काल मरम्मत का मुद्दा भी उठा। जरनैल एनक्लेव-2 और गुरदेव नगर में भी जलभराव के स्थायी समाधान की मांग की गई।
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