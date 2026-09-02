Mohali News: वीआईपी रोड पर डिलीवरी बॉय से हुआ झगड़ा, स्कॉर्पियो सवारों ने राइफल निकाल किया फायर, आरोपी भागे
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:55 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:55 AM IST
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जीरकपुर। वीआईपी रोड के केसरी प्लाजा मार्केट में देर रात विवाद हुआ। स्कॉर्पियो सवार तीन युवकों ने एक डिलीवरी बॉय से झगड़ा किया। उन्होंने राइफल निकालकर दहशत फैलाई, जिसके बाद सभी मौके से भाग गए। आरोप है कि युवकों ने फायरिंग भी की है। यह घटना मंगलवार रात करीब साढ़े 12 बजे की है। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो सवार युवक शराब के नशे में थे। उन्होंने डिलीवरी बॉय को मोटरसाइकिल हटाने को कहा था। डिलीवरी बॉय ने बताया कि मोटरसाइकिल उसकी नहीं है। इसके बाद युवकों ने उससे बहस की और हमला कर दिया। झगड़े के दौरान लात-घूंसे चले और कुर्सियां भी फेंकी गईं। एक युवक अपनी गाड़ी से राइफल निकाल लाया। गाड़ी में मौजूद महिलाओं और दोस्तों ने उससे राइफल छीन ली। दुकानदारों के विरोध करने पर हमलावर अपनी कार लेकर भाग गए।
पुलिस जांच और शिकायत
मंगलवार को सभी दुकानदारों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। गोली चलने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जांच अधिकारी सतिंदर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एक हमलावर चंडीगढ़ और दूसरा जींद का निवासी बताया जा रहा है। ये युवक वीआईपी रोड पर किराए पर रहते थे। सभी हमलावर फिलहाल भागे हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापा मार रही है। सीसीटीवी भी अपने कब्जे में ले ली है।
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पुलिस जांच और शिकायत
मंगलवार को सभी दुकानदारों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मौके का जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली है। गोली चलने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जांच अधिकारी सतिंदर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। एक हमलावर चंडीगढ़ और दूसरा जींद का निवासी बताया जा रहा है। ये युवक वीआईपी रोड पर किराए पर रहते थे। सभी हमलावर फिलहाल भागे हुए हैं। पुलिस उनकी तलाश में छापा मार रही है। सीसीटीवी भी अपने कब्जे में ले ली है।
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