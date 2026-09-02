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Mohali News: मरीजों ने खोली अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल, सांसद ने दिए सुधार के निर्देश

Wed, 02 Sep 2026 01:58 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:58 AM IST
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Patients expose the state of hospital facilities; MP issues directives for improvements
आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने सिविल अस्पताल खरड़ का औचक निरीक्षण का व्यवस्थाएं जांचीं
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संवाद न्यूज एजेंसी
खरड़। आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्र के सांसद मालविंदर सिंह कंग ने सोमवार को सिविल अस्पताल खरड़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायतें कीं। सांसद कंग ने विभिन्न वार्डों में जाकर मरीजों से सीधे बात की। उन्होंने एसएमओ डॉ. सरिता से सुविधाओं, भवन की स्थिति और स्टाफ की जानकारी ली। कंग ने अस्पताल की कमियों और आवश्यकताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सांसद निधि और पंजाब सरकार से राशि स्वीकृत कराकर समस्याओं को दूर किया जाएगा। कर्मचारियों के व्यवहार की शिकायत पर सांसद ने डॉक्टरों को विनम्रता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने खरड़ की बढ़ती आबादी के कारण स्टाफ की कमी दूर करने के भी प्रयास करने की बात कही। एसएमओ ने अस्पताल में पुलिस चौकी की आवश्यकता बताई। कंग ने कहा कि इस संबंध में पुलिस विभाग को पहले ही सूचित किया जा चुका है। सांसद ने बताया कि अब अस्पताल में प्रतिदिन 7 से 9 अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। इससे मरीजों को राहत मिलेगी।
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