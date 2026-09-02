फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Punjab Women's Congress protests against the Central Government on Kharar-Jhugian Road

Mohali News: पंजाब महिला कांग्रेस का खरड़-झुगियां रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

Wed, 02 Sep 2026 02:01 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
Punjab Women's Congress protests against the Central Government on Kharar-Jhugian Road
खरड़। पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस ने खरड़-झुगियां रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ था। यह उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े की रैली के बाद कथित ''शुद्धिकरण'' के विरोध में था।
विज्ञापन




कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का भी विरोध किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बलजीत कौर ने किया। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मनुस्मृति के पन्ने जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। बलजीत कौर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। महिला कांग्रेस नेताओं ने संविधान, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों से कोई समझौता स्वीकार न करने की बात कही।
विज्ञापन




विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण

उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े की रैली के बाद कथित ''शुद्धिकरण'' किया गया था। इस घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किया। साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इन दोनों घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed