Mohali News: पंजाब महिला कांग्रेस का खरड़-झुगियां रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:01 AM IST
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खरड़। पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस ने खरड़-झुगियां रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ था। यह उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े की रैली के बाद कथित ''शुद्धिकरण'' के विरोध में था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का भी विरोध किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बलजीत कौर ने किया। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मनुस्मृति के पन्ने जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। बलजीत कौर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। महिला कांग्रेस नेताओं ने संविधान, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों से कोई समझौता स्वीकार न करने की बात कही।
विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण
उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े की रैली के बाद कथित ''शुद्धिकरण'' किया गया था। इस घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किया। साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इन दोनों घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया।
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी का भी विरोध किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बलजीत कौर ने किया। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मनुस्मृति के पन्ने जलाकर अपना रोष व्यक्त किया। बलजीत कौर ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। महिला कांग्रेस नेताओं ने संविधान, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों से कोई समझौता स्वीकार न करने की बात कही।
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विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण
उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े की रैली के बाद कथित ''शुद्धिकरण'' किया गया था। इस घटना ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किया। साथ ही, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। इन दोनों घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया।
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