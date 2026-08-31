{"_id":"6a94956309431e0354003bd4","slug":"people-made-aware-at-a-legal-aid-camp-in-lakhanaur-mohali-news-c-71-1-spkl1019-146452-2026-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: लखनौर में कानूनी सहायता कैंप में लोगों को किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Mohali News: लखनौर में कानूनी सहायता कैंप में लोगों को किया जागरूक

चंडीगढ़ ब्यूरो

Updated Mon, 31 Aug 2026 02:11 AM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 02:11 AM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें