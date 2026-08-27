Mohali News: पेंशनर्स संगठन ने पंजाब बंद का किया समर्थन

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खरड़। पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन खरड़ की बैठक अध्यक्ष सुदागर सिंह कोमल की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन ने 27 अगस्त को प्रस्तावित पंजाब बंद का समर्थन करने का फैसला लिया। पदाधिकारियों ने पंजाब सरकार पर न्यायालय के आदेशों को लागू करने में देरी का आरोप लगाते हुए मांग की कि इन्हें जल्द लागू किया जाए। बैठक में स्वर्ण सिंह, महिंदर सिंह खोखर, गुणवंत सिंह और दर्शन सिंह खेड़ी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संगठन ने कहा कि सरकार को पेंशनर्स और आम जनता की मांगों के प्रति गंभीरता दिखानी चाहिए।