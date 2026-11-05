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Mohali News: सौ से ज्यादा कारें बुक, धनतेरस पर होंगी डिलीवर

Thu, 05 Nov 2026 02:29 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:29 AM IST
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Over 100 cars booked; to be delivered on Dhanteras
ग्राहकों में उत्साह, शोरूम प्रबंधन भी डिलीवरी के लिए तैयारियां करने में जुटे हैं
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। धनतेरस के पर्व को लेकर वाहन बाजार में रौनक बढ़ गई है। इस दिन नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा के चलते लोगों ने अपनी पसंद के वाहन पहले से ही बुक करवा लिए हैं। जीरकपुर के विभिन्न शोरूम में 100 से अधिक गाड़ियों की बुकिंग दर्ज की गई है। इनमें अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर मारुति नेक्सा शोरूम से 70 गाड़ियों की बुकिंग हुई है। पटियाला रोड पर मारुति एरेना शोरूम से 30 गाड़ियों की बुकिंग दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य बुकिंग भी हुई हैं। इन सभी वाहनों को धनतेरस पर ग्राहकों को डिलीवर किया जाएगा। शोरूम प्रबंधन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। धनतेरस पर वाहन खरीदने को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह है। कई ग्राहक अपनी नई गाड़ी की डिलीवरी के लिए इसी दिन को प्राथमिकता देते हैं। वे पहले ही बुकिंग करवाकर शुभ मुहूर्त में गाड़ी घर ले जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। मारुति नेक्सा शोरूम के महाप्रबंधक मोहित धमीजा का कहना है कि ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। उनका लक्ष्य है कि नई गाड़ी घर ले जाने का यह खास पल ग्राहकों के लिए यादगार बन सके।

धनतेरस पर खरीदारी का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस को सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन और नई वस्तुएं खरीदने से घर में बरकत आती है। इसी परंपरा के चलते लोग वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं। कई परिवार नई गाड़ी खरीदने को जीवन में नई शुरुआत और खुशहाली से जोड़कर देखते हैं।
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