Mohali News: मच्छर-मक्खी का प्रकोप, नगर परिषद ने फॉगिंग कर शुरू की रोकथाम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:43 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। नगर परिषद ने बदलते मौसम के कारण बढ़ते मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के खतरे को देखते हुए शहर में फॉगिंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न इलाकों में चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मौसम में बदलाव के दौरान मच्छरों और कीटों की संख्या बढ़ती है। इससे बीमारियों का खतरा रहता है। नगर परिषद की टीमें विभिन्न वार्डों और रिहायशी इलाकों में फॉगिंग कर रही हैं। विशेष रूप से उन स्थानों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां जलभराव या नमी है। ऐसे स्थानों पर मच्छर अधिक पनपते हैं। फॉगिंग के दौरान गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को कवर किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से भी अपने आसपास पानी जमा न होने देने और साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, केवल फॉगिंग से मच्छरों की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए लोगों को भी अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई पर ध्यान देना होगा।
आला अधिकारियों के निर्देश पर फॉगिंग अभियान शुरू किया गया है। मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों की रोकथाम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। नगर परिषद की ओर से आने वाले दिनों में जरूरत के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी फॉगिंग करवाने की योजना है। -रंजीत कुमार, इंस्पेक्टर, सैनीटेशन ब्रांच, जीरकपुर
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जीरकपुर। नगर परिषद ने बदलते मौसम के कारण बढ़ते मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के खतरे को देखते हुए शहर में फॉगिंग अभियान शुरू किया है। यह अभियान लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न इलाकों में चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मौसम में बदलाव के दौरान मच्छरों और कीटों की संख्या बढ़ती है। इससे बीमारियों का खतरा रहता है। नगर परिषद की टीमें विभिन्न वार्डों और रिहायशी इलाकों में फॉगिंग कर रही हैं। विशेष रूप से उन स्थानों पर ध्यान दिया जा रहा है जहां जलभराव या नमी है। ऐसे स्थानों पर मच्छर अधिक पनपते हैं। फॉगिंग के दौरान गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को कवर किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से भी अपने आसपास पानी जमा न होने देने और साफ-सफाई बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, केवल फॉगिंग से मच्छरों की समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए लोगों को भी अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई पर ध्यान देना होगा।
आला अधिकारियों के निर्देश पर फॉगिंग अभियान शुरू किया गया है। मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों की रोकथाम के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फॉगिंग करवाई जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रखा जाएगा। नगर परिषद की ओर से आने वाले दिनों में जरूरत के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी फॉगिंग करवाने की योजना है। -रंजीत कुमार, इंस्पेक्टर, सैनीटेशन ब्रांच, जीरकपुर
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