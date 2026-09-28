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Mohali News: तीसरी ट्राइसिटी मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में उम्रदराज तैराकों ने जीते कई पदक

Mon, 28 Sep 2026 02:48 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:48 AM IST
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Veteran swimmers won several medals at the third Tricity Masters Swimming Championship
भारत यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन और ओलंपिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने आयोजित की प्रतियोगिता
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संवाद न्यूज एजेंसी
जीरकपुर। भारत यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन और ओलंपिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने तीसरी ट्राइसिटी मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता ओलंपिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। इसमें विभिन्न आयु वर्गों के महिला और पुरुष तैराकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पुरुष वर्ग में 55-59 वर्ष आयु वर्ग में अशोक तनेजा ने 50 और 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। 50-54 वर्ष वर्ग में सतीश कुमार ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर बटरफ्लाई में दो स्वर्ण पदक जीते। शशि कुमार गर्ग ने ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण और फ्रीस्टाइल में रजत पदक प्राप्त किया। 45-49 वर्ष वर्ग में मुकेश कुमार ने 50 और 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए। वाई. सुरजीत सिंह ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर बटरफ्लाई में दो स्वर्ण पदक जीते।

पुरुष वर्ग के अन्य आयु वर्गों के विजेता
45-49 वर्ष वर्ग में अनिल ने फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि तरुण नेगी ने बटरफ्लाई में रजत पदक जीता। 40-44 वर्ष वर्ग में रोहित राणा ने फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। मनिंदर सिंह ने ब्रेस्ट स्ट्रोक में स्वर्ण और फ्रीस्टाइल में दो रजत पदक हासिल किए। विवेक कपूर ने 100 मीटर फ्रीस्टाइल और 50 मीटर बटरफ्लाई में दो स्वर्ण पदक जीते। महावीर प्रसाद ने 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 25-29 वर्ष वर्ग में यामीन खान ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक हासिल किया।
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महिला वर्ग और 30-34 वर्ष पुरुष वर्ग के विजेता
पुरुषों के 30-34 वर्ष वर्ग में रविंदर ने फ्रीस्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक में दो स्वर्ण पदक जीते। सुखविंदर ने बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक में भी दो स्वर्ण पदक हासिल किए। महिला वर्ग में 35-39 वर्ष आयु वर्ग की मणि कश्यप ने 25 मीटर फ्रीस्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 40-44 वर्ष वर्ग में प्राची मान ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक और 25 मीटर फ्रीस्टाइल में दो स्वर्ण पदक हासिल किए। ममता ने 25 और 50 मीटर फ्रीस्टाइल तथा 50 मीटर बटरफ्लाई में तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए। डॉ. दीपक कुमार सिंह ने खेलों को परिवार की जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।
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मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को दी बधाई
कार्यक्रम में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के निदेशक खेल डॉ. दीपक कुमार सिंह मुख्य अतिथि रहे। चंडीगढ़ लॉन बॉल एसोसिएशन के सचिव अश्वनी कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। डॉ. दीपक कुमार सिंह ने खिलाड़ियों और पदक विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों के लिए कोई उम्र नहीं होती। खेल नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तनाव कम करते हैं। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने लोगों से स्वयं खेलों में भाग लेने और बच्चों को भी विभिन्न खेलों से जोड़ने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने ओलंपिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शूटिंग, बैडमिंटन, तैराकी और मार्शल आर्ट्स जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की।
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