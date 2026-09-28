Mohali News: कूड़े के ढेर को हटाकर बनाई जाएगी पार्किंग, त्रिवेदी कैंप बाजार को मिलेगी राहत

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डेराबस्सी। गांव त्रिवेदी कैंप में सड़क किनारे लंबे समय से जमा कूड़े के डंप से अब लोगों को राहत मिलेगी। यहां से कूड़ा हटाने का काम शुरू हो गया है। कूड़ा पूरी तरह हटाने के बाद इस स्थान को साफ कर पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह कदम राहगीरों की आवाजाही में हो रही परेशानी को दूर करेगा। आसपास का वातावरण भी कूड़े के कारण प्रभावित हो रहा था। त्रिवेदी कैंप डेराबस्सी की एक प्रमुख थोक बाजार है। यहां दूर-दराज से दुकानदार खरीदारी के लिए आते हैं। पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से वाहन सड़क किनारे खड़े रहते थे। इससे अक्सर यातायात बाधित होता है। नए पार्किंग स्थल से बाजार आने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या भी कम होगी।यातायात व्यवस्था में सुधारपार्किंग स्थल बनने से बाजार में आने वाले लोगों को सुविधा होगी। वे दुकानों के बाहर वाहन खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग में पार्क कर सकेंगे। इससे सड़क किनारे वाहनों की संख्या घटेगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। दुकानदारों और ग्राहकों को आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी। मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही सुचारु रहने की उम्मीद है।त्रिवेदी कैंप में कूड़े की समस्या लंबे समय से थी। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। अब यहां से कूड़ा हटाने का काम शुरू करवा दिया गया है, जिसके बाद इसको व्यवस्थित कर पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित पार्किंग की चारदीवारी की जाएगी और आसपास पौधरोपण भी होगा। इससे बाजार में आने वाले लोगों को वाहन पार्क करने की सुविधा मिलेगी और खराब पड़े स्थान का कायाकल्प होगा। -प्रदीप सचदेवा, अध्यक्ष, ब्लॉक समिति, डेराबस्सी