Mohali News: नगर में आज मोहाली
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:54 AM IST
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प्रतियोगिता
ताइक्वांडो : मोहाली के सेक्टर-78 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे
धर्म-कर्म
शोभायात्रा : मोहाली के सेक्टर-68 के श्री दुर्गा माता मंदिर से शाम 4 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी
जन्माष्टमी : श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मोहाली में केंद्रीय सनातन धर्म मंदिर कल्याण समिति फेज 11 के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से दोपहर 1.30 बजे शोभायात्रा निकालेगी।
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ताइक्वांडो : मोहाली के सेक्टर-78 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे
धर्म-कर्म
शोभायात्रा : मोहाली के सेक्टर-68 के श्री दुर्गा माता मंदिर से शाम 4 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी
जन्माष्टमी : श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मोहाली में केंद्रीय सनातन धर्म मंदिर कल्याण समिति फेज 11 के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से दोपहर 1.30 बजे शोभायात्रा निकालेगी।