Mohali News: दो साल से बंद खंडहर मकान में चोरी करने घुसा, लोगों ने दबोचा
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:49 AM IST
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जीरकपुर। बलटाना में कई सालों से बंद पड़े खंडहरनुमा मकान को आसान निशाना समझकर चोरी करने घुसे युवक को स्थानीय लोगों ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना बुधवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान सोनी लाल निवासी पंचकूला के रूप में हुई है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी मकान में सैनिटरी सामान और अन्य सामान चोरी करने के इरादे से घुसा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद के कारण मकान करीब दो वर्षों से बंद पड़ा है। लंबे समय से बंद रहने के कारण इसकी खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए हैं। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर मकान में प्रवेश किया और टूटियां व अन्य सामान निकालने लगा।
मकान से आवाजें आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
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जांच अधिकारी मेजर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी सोनी लाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 305 और 62 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी अन्य चोरी की वारदातों में शामिल रहा है या नहीं।
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पुलिस के मुताबिक आरोपी मकान में सैनिटरी सामान और अन्य सामान चोरी करने के इरादे से घुसा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि विवाद के कारण मकान करीब दो वर्षों से बंद पड़ा है। लंबे समय से बंद रहने के कारण इसकी खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए हैं। आरोपी ने इसका फायदा उठाकर मकान में प्रवेश किया और टूटियां व अन्य सामान निकालने लगा।
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मकान से आवाजें आने पर आसपास के लोगों को शक हुआ। उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
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जांच अधिकारी मेजर सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी सोनी लाल के खिलाफ बीएनएस की धारा 305 और 62 के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी अन्य चोरी की वारदातों में शामिल रहा है या नहीं।