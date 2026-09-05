जन्माष्टमी : आधी रात को मंदिरों-घरों में हुआ शंखनाद, गूंजे
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:35 AM IST
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मोहाली। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शहर के मंदिरों में श्रद्धा और उल्लास का माहौल रहा। मंदिरों को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। रात के बारह बजे शहर के मंदिर और घर शंखनाद से गूंज उठे। जयकारों के बाद प्रसाद वितरित किया गया। आधी रात को पूजा-अर्चना का दौर चला। इससे पूर्व दिनभर मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा। कई स्थानों पर प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन कर भगवान श्रीकृष्ण का गुणगान किया। नन्हे बच्चे राधा-कृष्ण के मनमोहक स्वरूप में नजर आए।
फेज-3बी2 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष सजावट की गई थी। फेज-3बी1 के श्री वैष्णो माता मंदिर में भी आकर्षक सजावट देखने को मिली, जहां बच्चों और महिलाओं में विशेष उत्साह था। सेक्टर-68 स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु धार्मिक ध्वज लिए भजन गाते हुए चले। सेक्टर-70 के प्राचीन शिव मंदिर और फेज-2 के श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री राधा कृष्ण मंदिर में बच्चों की मनमोहक झांकियों ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा।
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फेज-3बी2 स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष सजावट की गई थी। फेज-3बी1 के श्री वैष्णो माता मंदिर में भी आकर्षक सजावट देखने को मिली, जहां बच्चों और महिलाओं में विशेष उत्साह था। सेक्टर-68 स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु धार्मिक ध्वज लिए भजन गाते हुए चले। सेक्टर-70 के प्राचीन शिव मंदिर और फेज-2 के श्री राधा कृष्ण मंदिर में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री राधा कृष्ण मंदिर में बच्चों की मनमोहक झांकियों ने श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा।
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