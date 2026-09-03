Mohali News: पहले रंगदारी की कॉल, अब सैलून पर चलाईं गोलियां

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डीएसपी सिटी-2 हरसिमरन सिंह बल ने बताया कि सैलून के मैनेजर ने रात करीब साढ़े आठ बजे पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में दो युवकों के फायरिंग करने की बात सामने आई है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर बीएनएस की धारा 109 और 308 के तहत केस दर्ज किया है।सूत्रों के मुताबिक सैलून संचालक रश्मीत कपूर और साहिल कपूर को पहले भी रंगदारी के लिए कॉल आ चुकी है। इसी वजह से उन्हें चंडीगढ़ पुलिस की सुरक्षा मिलने की जानकारी है। पुलिस अब पुरानी रंगदारी की कॉल और फायरिंग के बीच कनेक्शन तलाश रही है। सूत्रों के अनुसार पहले चंडीगढ़ के हेयर मास्टर को निशाना बनाए जाने का इनपुट था लेकिन फायरिंग मोहाली के सैलून में हुई। हालांकि, अभी तक किसी गैंगस्टर की भूमिका की पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीआईए समेत कई टीमें बनाई गई हैं। संदिग्ध ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं और इलाके में नाकाबंदी की गई है।