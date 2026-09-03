Mohali News: मोहाली में 4.786 किलो हेरोइन के साथ छह गिरफ्तार, एएनटीएफ की एक दिन में तीन बड़ी कार्रवाई

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पहली कार्रवाई में एएनटीएफ टीम ने रतनहेड़ी के पास नाकेबंदी कर बुलेट मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को रोका। तलाशी के दौरान 1 किलो 250 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान बिहार के, जिला सीतामढ़ी के, थाना मोहरगंज के, गांव बलिहारपुर निवासी वरिंदर सिंह, बलविंदर सिंह और जसकरण सिंह के रूप में हुई।दूसरी कार्रवाई में टीम ने मनराज सिंह उर्फ मनराज निवासी वडाली कलां, थाना खिलचियां, जिला अमृतसर और उसके साथी को गिरफ्तार कर 2 किलो 518 ग्राम हेरोइन बरामद की। तीसरी कार्रवाई में राजिंदर सिंह उर्फ फुल्ला निवासी गांव भकना कलां, थाना घरिंडा, जिला अमृतसर को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 1 किलो 18 ग्राम हेरोइन मिली।पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। एएनटीएफ अब आरोपियों से पूछताछ कर नशे की सप्लाई लाइन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।