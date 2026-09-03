Mohali News: पंजाब बोर्ड की किताबों की होगी घर-घर डिलीवरी, डाक विभाग से समझौता
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:02 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:02 AM IST
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मोहाली। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों और अभिभावकों की सुविधा के लिए पाठ्यपुस्तकों की घर-घर डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। इसके लिए बोर्ड ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है। अब विद्यार्थी बोर्ड के पुस्तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किताबें ऑर्डर कर सकेंगे और डाक के जरिए उन्हें घर पर ही प्राप्त कर सकेंगे।
बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का पहला शिक्षा बोर्ड है, जिसने पाठ्यपुस्तकों की बिक्री और डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल की सुविधा शुरू की है। घर तक किताबें पहुंचाने के लिए बोर्ड और इंडिया पोस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते पर बोर्ड सचिव सतकार सिंह बल और इंडिया पोस्ट की ओर से कुमार संजीव, आईपीओएस ने हस्ताक्षर किए।
बोर्ड की ओर से इस वर्ष करीब 2.25 करोड़ पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इनमें पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की 361 पुस्तकें शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 97 डिलीवरी और पिकअप सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।
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विद्यार्थी निर्धारित 15 प्रतिशत छूट वाली दरों पर किताबें खरीद सकेंगे। इंडिया पोस्ट के माध्यम से मामूली डाक शुल्क देकर पुस्तकें घर मंगवाई जा सकेंगी। इस सुविधा से विद्यार्थियों और अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए अलग से केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
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बोर्ड के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड देश का पहला शिक्षा बोर्ड है, जिसने पाठ्यपुस्तकों की बिक्री और डिलीवरी के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल की सुविधा शुरू की है। घर तक किताबें पहुंचाने के लिए बोर्ड और इंडिया पोस्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते पर बोर्ड सचिव सतकार सिंह बल और इंडिया पोस्ट की ओर से कुमार संजीव, आईपीओएस ने हस्ताक्षर किए।
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बोर्ड की ओर से इस वर्ष करीब 2.25 करोड़ पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इनमें पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की 361 पुस्तकें शामिल हैं। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 97 डिलीवरी और पिकअप सेंटर भी स्थापित किए गए हैं।
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विद्यार्थी निर्धारित 15 प्रतिशत छूट वाली दरों पर किताबें खरीद सकेंगे। इंडिया पोस्ट के माध्यम से मामूली डाक शुल्क देकर पुस्तकें घर मंगवाई जा सकेंगी। इस सुविधा से विद्यार्थियों और अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए अलग से केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।