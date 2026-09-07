Mohali News: चंडीगढ़ में किसानों का धरना अनिश्चितकाल के लिए जारी, सरकार से निराशा

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यह धरना संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के लिए शुरू किया गया था। इसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से करीब 1500 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ किसान शामिल हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल की जिला मोहाली इकाई धरने में शामिल किसानों के लिए लंगर और पानी की सेवा कर रही है। संगठन द्वारा चाय, पानी और भोजन की यह सेवा धरने की समाप्ति तक जारी रहेगी। अन्य किसान संगठनों और कार सेवा से जुड़े महापुरुषों ने भी लंगर की व्यवस्था की है। भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के जिला मोहाली अध्यक्ष किरपाल सिंह सियाऊ सहित कई पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।अनिश्चितकालीन धरने का एलानकिसान नेताओं ने सरकार के रवैये पर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। इसी के चलते अब धरने को अनिश्चितकाल तक जारी रखने का फैसला किया गया है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।