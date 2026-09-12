जीरकपुर में बनेगा 220 केवी सब-स्टेशन: 4.91 एकड़ जमीन का रेट तय, बिजली ढांचे को मिलेगी मजबूती

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गुरुद्वारा नाभा साहिब के पास बनने वाले इस सब-स्टेशन के लिए जरूरी 4.91 एकड़ जमीन का कलेक्टर रेट 4 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय कर दिया गया है। करीब 184 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी। जमीन का कब्जा मिलते ही निर्माण कार्य शुरू किए जाने की तैयारी है।जमीन की कीमत तय करने को लेकर शुक्रवार को डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की अध्यक्षता में डीसी कार्यालय मोहाली में बैठक हुई। इसमें डेराबस्सी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जमीन के लिए तय कलेक्टर रेट के आधार पर प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह विर्क, कार्यकारी इंजीनियर मनदीप सिंह, नायब तहसीलदार पवनदीप सिंह और ईओ परविंदर सिंह भट्टी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने कहा कि 220 केवी सब-स्टेशन जीरकपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे क्षेत्र के बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और बिजली आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने जमीन का रेट तय करने की प्रक्रिया पूरी होने पर अधिकारियों और समिति के सदस्यों का धन्यवाद किया।प्रोजेक्ट के लिए करीब 184 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। जमीन का कब्जा मिलते ही प्रोजेक्ट का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।