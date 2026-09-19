फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Dera Bassi: Electricity poles fall in fields at Samgauli; risk of accident

डेराबस्सी: समगौली में खेतों में गिरे बिजली के पोल, हादसे का खतरा

Sat, 19 Sep 2026 01:53 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Dera Bassi: Electricity poles fall in fields at Samgauli; risk of accident
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

डेराबस्सी। गांव समगौली के पास खेतों में बिजली के पोल गिरने से किसानों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अनाज मंडी की ओर जाने वाले रास्ते से सटे इन खेतों में गिरे पोल और नीचे लटकी तारें किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। स्थानीय निवासियों ने बिजली विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। समगौली गांव के नजदीक मंडी जाने वाले रास्ते पर कई बिजली के पोल गिरे हुए हैं। इन पोलों के गिरने से बिजली की तारें जमीन के काफी करीब आ गई हैं।
इन रास्तों का उपयोग किसान अपनी आवाजाही और कृषि मशीनरी ले जाने के लिए करते हैं। ऐसे में गिरे हुए पोल और तारें उनके लिए खतरा बनी हुई हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें खेती के काम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। यदि तारों में करंट हो तो उनके पास जाना जानलेवा हो सकता है। उन्होंने विभाग से तारों और बिजली आपूर्ति की स्थिति की जांच करने की मांग की है। इसके बाद गिरे हुए पोलों को दोबारा खड़ा करवाया जाए।
विज्ञापन




संभावित हादसे का डर

बिजली के पोलों की समय-समय पर जांच और मरम्मत आवश्यक है। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि गिरे हुए पोल और तारों को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो किसानों को और अधिक परेशानी हो सकती है। यह स्थिति किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। विभाग को संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिना देरी कार्रवाई करनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन




विभाग से तत्काल समाधान की मांग

लोगों ने बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों से मामले की जांच कराने का आग्रह किया है। उन्होंने गिरे हुए पोलों को तत्काल ठीक कराने की मांग की है। साथ ही, आसपास के कमजोर पोलों की भी जांच कर उन्हें दुरुस्त करने को कहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विभाग को इस गंभीर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed