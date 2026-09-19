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Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Shortage of stretchers at Civil Hospital; patients distressed by filth.

Mohali News: सिविल अस्पताल में स्ट्रेचर की कमी, गंदगी से मरीज परेशान

Sat, 19 Sep 2026 02:04 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:04 AM IST
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Shortage of stretchers at Civil Hospital; patients distressed by filth.
मोहाली। फेज-6 के सिविल अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर की कमी और जगह-जगह गंदगी से जूझना पड़ रहा है। गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को इससे काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या के मुकाबले स्ट्रेचर कम उपलब्ध हैं। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने पर मरीजों को स्ट्रेचर के लिए इंतजार करना पड़ता है। इससे उनकी परेशानी बढ़ जाती है। इमरजेंसी समेत विभिन्न वार्डों में स्ट्रेचर अक्सर मरीजों के इस्तेमाल में रहते हैं।
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एक साथ अधिक मरीज आने पर तत्काल स्ट्रेचर उपलब्ध कराने में समय लग जाता है। खरड़ से इलाज के लिए पहुंचे मनदीप ने बताया कि स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं होने पर परिजनों को काफी परेशानी होती है। गंभीर मरीज को खुद संभालकर ले जाना मुश्किल होता है। बुजुर्ग हरिंदर सिंह ने भी कहा कि अस्पताल में इमरजेंसी के अलावा अन्य प्रमुख स्थानों पर भी पर्याप्त स्ट्रेचर होने चाहिए, ताकि मरीजों को इंतजार न करना पड़े।
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ओपीडी के आसपास कूड़े का अंबार
ऑर्थो ओपीडी के सामने कूड़े का ढेर लगा नजर आया। इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। डेंटल ओपीडी के बाहर भी कूड़ा जमा होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों ने ओपीडी के आसपास नियमित सफाई करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज और परिजन आते हैं, इसलिए सफाई जरूरी है।
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अस्पताल में उपलब्ध स्ट्रेचर अक्सर मरीजों के इस्तेमाल में रहते हैं। इमरजेंसी और वार्डों में जरूरत के अनुसार स्ट्रेचर लगे होते हैं। एक साथ अधिक मरीज आने पर कभी-कभी तत्काल स्ट्रेचर उपलब्ध कराने में समय लग सकता है। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। - डॉ. अमित अग्रवाल, एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, सिविल अस्पताल
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