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Mohali News: चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक गिरफ्तार, बिना नंबर प्लेट घूम रहा था आरोपी

Sat, 19 Sep 2026 02:00 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 AM IST
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Youth arrested with stolen motorcycle; accused was riding without a number plate
जीरकपुर। ढकोली थाना पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान चंडीगढ़ के रामदरबार निवासी विकास पुत्र अमरजीत के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, यह मोटरसाइकिल तीन सितंबर को पटियाला चौक, जीरकपुर के पास से चोरी हुई थी।
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पुलिस ने विकास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 317(2) के तहत मामला दर्ज किया है। उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। यह गिरफ्तारी 17 सितंबर की रात को हुई जब सहायक उपनिरीक्षक हरनेक सिंह, हेड कांस्टेबल रमनदीप सिंह और कांस्टेबल जसप्रीत सिंह शहीद भगत सिंह चौक, ढकोली के पास गश्त कर रहे थे। रात करीब दस बजे रेलवे गेट की तरफ से एक युवक मोटरसाइकिल पर आता दिखा। पुलिस दल को देखकर युवक घबरा गया और मोटरसाइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान वह बाइक समेत सड़क पर गिर गया। पुलिस कर्मचारियों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। जांच के दौरान मोटरसाइकिल पर आगे और पीछे दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं लगी थी। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात कबूल की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि विकास के खिलाफ चंडीगढ़ में भी एक मामला दर्ज है।
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गिरफ्तारी का विवरण

सहायक उपनिरीक्षक हरनेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस दल निजी वाहन में गश्त कर रहा था। उन्होंने रात दस बजे के करीब एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को देखा। युवक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की लेकिन बाइक समेत सड़क पर गिर गया। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं मिली। जांच अधिकारी रमन ने बताया कि आरोपी को एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
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आगे की जांच

पुलिस अब मोटरसाइकिल के असल मालिक का पता लगाने में जुटी है। चोरी की घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। आरोपी विकास के चंडीगढ़ में दर्ज पुराने मामले की भी पड़ताल की जाएगी। पुलिस इस मामले में गहनता से आगामी जांच कर रही है।
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