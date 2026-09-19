फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Sewage has been overflowing for six months, the interlocking-tile road has caved in at several places, and thousands of commuters are facing trouble

Mohali News: छह माह से सीवरेज ओवरफ्लो, इंटरलॉकिंग सड़क कई जगह से धंसी, आवागमन करने वाले हजारों परेशान

Sat, 19 Sep 2026 01:59 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:59 AM IST
विज्ञापन
Sewage has been overflowing for six months, the interlocking-tile road has caved in at several places, and thousands of commuters are facing trouble
जीरकपुर। नगला रोड पर छह महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। इस कारण लाखों रुपये खर्च कर बनाई गई इंटरलॉकिंग सड़क भी कई जगह धंस गई है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने से हजारों राहगीर और स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। यह समस्या नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। गंदे पानी के कारण सड़क पर दुर्गंध और गंदगी फैल गई है। दुकानदारों के लिए अपनी दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया है। कुछ महीने पहले ही नगला रोड पर इंटरलॉकिंग टाइलें लगाकर सड़क को नया रूप दिया गया था। सीवरेज के लगातार बहते पानी ने इस नई सड़क को नुकसान पहुंचाया है।
विज्ञापन

कई स्थानों पर टाइलें धंस गई हैं और सड़क की सतह खराब हो गई है। स्थानीय लोग उमेश कुमार, रूबी, अख्तर, सुरेश कुमार आदि का कहना है कि यदि पहले सीवरेज व्यवस्था ठीक की जाती तो सरकारी राशि का नुकसान नहीं होता। नगला रोड पर कई दर्जन रिहायशी सोसाइटियां, दो निजी स्कूल और एक सरकारी स्कूल है। रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। जमा पानी में मच्छरों के पनपने से बीमारी का खतरा भी बना हुआ है। वाहन गुजरने पर गंदे पानी के छींटे राहगीरों और दुकानदारों पर पड़ रहे हैं।
विज्ञापन



लोगों की परेशानी
रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। जमा पानी में मच्छरों के पनपने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वाहन गुजरने पर गंदे पानी के छींटे राहगीरों और दुकानदारों पर पड़ते हैं। लोगों में इस स्थिति को लेकर भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर दर्ज कई शिकायतें बिना समाधान के ही निपटा दी जाती हैं। उनका कहना है कि मशीन से सफाई से कुछ दिनों की राहत मिलती है, लेकिन मूल वजह दूर नहीं होती। लोगों ने पूरी सीवरेज लाइन की जांच कर स्थायी समाधान की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामला उनके संज्ञान में है। स्थायी समाधान के प्रयास जारी हैं। बुधवार रात मशीन से नगला रोड की सीवरेज लाइन की सफाई करवाई गई थी और वीरवार रात भी मशीन लगाकर सफाई करवाई गई। सीवरेज समस्या का स्थायी समाधान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। -गुरप्रीत सिंह विर्क, अध्यक्ष, नगर परिषद जीरकपुर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed