फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Demand to restore 4,716 posts; Patwaris stage protest.

Mohali News: 4716 पद बहाल करने की मांग, पटवारियों ने किया प्रदर्शन

Thu, 17 Sep 2026 12:51 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Demand to restore 4,716 posts; Patwaris stage protest.
मोहाली। पंजाब रेवेन्यू पटवार यूनियन के आह्वान पर मंगलवार को प्रदेशभर के पटवारियों ने तहसील स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। मोहाली तहसील में भी पटवारियों ने पंजाब सरकार की नीतियों पर रोष जताया और अपनी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की।
विज्ञापन

यूनियन नेता गुरजोत सिंह पटवारी ने कहा कि सरकार ने 4716 स्वीकृत पदों को घटाकर 3600 कर दिया है, जबकि प्रदेश में शहरीकरण और आबादी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि मौजूदा 3600 पदों में से महज करीब 2000 पटवारी ही काम कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और लोगों को सेवाएं देने में दिक्कत हो रही है।
विज्ञापन

पटवारी रणजीत सिंह सोहाना ने कम वेतन का मुद्दा उठाते हुए वेतन बढ़ाने और तकनीकी ग्रेड में शामिल करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed