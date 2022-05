{"_id":"627ac6b7b21da1186961e7be","slug":"mohali-attack-strings-linked-to-terrorist-harvinder-singh-rinda","type":"story","status":"publish","title_hn":"मोहाली ब्लास्ट: आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा से जुड़े हमले के तार, पाकिस्तान में बैठकर चला रहा नेटवर्क","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मोहाली (पंजाब) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Wed, 11 May 2022 01:40 AM IST