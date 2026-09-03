झारखंड: थाने में पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप, युवती गिरफ्तार; न्यायिक हिरासत में भेजी गई

पुलिसकर्मियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 23 वर्षीय कंचन कुमारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कंचन कुमारी पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र के निमिया की रहने वाली है और श्यामलाल मेहता की पुत्री है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 327/2026 दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

थाना परिसर में पुलिसकर्मियों से मारपीट का आरोप

पुलिस के मुताबिक, कंचन कुमारी पर आरोप है कि वह थाना परिसर में पहुंची और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने लगी। इस दौरान उसने कथित तौर पर पुलिस के सरकारी काम में भी बाधा उत्पन्न की। घटना को लेकर पुलिस ने कांड संख्या 327/2026 दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की। प्राथमिकी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 221, 126(2), 224, 190, 191(2) और 352 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेश

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कंचन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय से कंचन कुमारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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पुलिस कर रही मामले की आगे जांच

पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है। जांच के आधार पर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।