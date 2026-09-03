बिहार क्राइम: विवाहिता रहस्यमय ढंग से लापता, मायके वालों ने हत्या कर शव छिपाने का लगाया आरोप

मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी गांव में करीब 28 वर्षीय विवाहिता के रहस्यमय ढंग से गायब होने का मामला सामने आया है। महिला के लापता होने की जानकारी मिलते ही मायके वाले आनन-फानन में ससुराल पहुंचे और अपने स्तर से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अब तक महिला का कोई सुराग नहीं मिला है। मायके वालों ने पुलिस को सूचना देकर ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या कर शव गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोगों के फरार होने और घर पर बाहर से ताला लगे होने से परिजनों का संदेह और गहरा गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

28 वर्षीय इंदु देवी के लापता होने से मचा हड़कंप

लापता महिला की पहचान इंदु देवी (करीब 28 वर्ष), पति अवधेश राय के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, इंदु देवी की शादी वर्ष 2018 में हुई थी। उसके तीन बेटियां हैं। महिला के अचानक गायब होने की जानकारी मिलने के बाद मायके के लोग ससुराल पहुंचे और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला की तलाश के साथ घटनास्थल की जांच शुरू की।

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मायके वालों ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप

इंदु देवी के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे जहर देकर हत्या कर दी और इसके बाद शव को कहीं छिपा दिया। परिजनों का कहना है कि घटना को अंजाम देने के बाद ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। परिजनों के मुताबिक, इंदु देवी के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ है। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष के सभी लोगों के फरार होने और घर में ताला लगे होने से उन्हें हत्या की आशंका और मजबूत लग रही है। हालांकि, महिला की हत्या किए जाने या शव छिपाए जाने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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पति के दूसरी महिला से संबंध का भी आरोप

मायके वालों ने इंदु देवी के पति अवधेश राय पर दूसरी महिला के साथ संबंध होने का भी आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि इसी वजह से इंदु देवी को ससुराल में कथित तौर पर परेशान किया जाता था और परिवार में लंबे समय से तनाव का माहौल था। परिजनों का आरोप है कि अवधेश राय ज्यादातर समय घर से बाहर रहता था और उसका दूसरी महिला के साथ कथित संबंध था। इसी विवाद को लेकर इंदु देवी और उसके ससुराल पक्ष के बीच तनाव रहने की बात कही जा रही है।

पुलिस ने मौके पर भेजी जांच टीम

साहेबगंज थाना प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि महिला के गायब होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर गोवर्धन प्रसाद को मौके पर जांच-पड़ताल के लिए भेजा गया है।

थाना प्रभारी के अनुसार, मायके वालों ने महिला को हत्या कर गायब करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस को ससुराल पक्ष के लोग मौके पर फरार मिले और घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और महिला की तलाश में जुटी है।

आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, मामले में हत्या कर महिला को गायब करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ महिला की तलाश भी की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच और महिला के मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ है।