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Mohali News: श्मशान घाट की जमीन पर दो दशक से कब्जा, ग्रामीण परेशान

Mon, 28 Sep 2026 02:30 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:30 AM IST
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Cremation ground land encroached upon for two decades; villagers distressed.
पूर्व पार्षद समेत कई लोगों ने उठाई आवाज, आवागमन में होती है दिक्कत
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संवाद न्यूज एजेंसी
लालडू। नगर परिषद लालडू के गांव दप्पर में श्मशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। एक मैकेनिक दुकानदार पर दो दशक से पुरानी गाड़ियां खड़ी कर जमीन घेरने का आरोप है। इससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि यह श्मशान घाट अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे और रेलवे लाइन के बीच करीब एक एकड़ सरकारी जमीन पर बना है। मैकेनिक दुकानदार ने अपनी खराब गाड़ियां यहां खड़ी कर रखी हैं। ग्रामीणों ने कई बार दुकानदार से वाहन हटाने को कहा है। लेकिन वह झगड़े पर उतारू हो जाता है। ग्रामीणों ने श्मशान घाट को सुंदर बनाने के लिए पौधे लगाए हैं। अन्य सुविधाएं भी विकसित की हैं। हालांकि, कबाड़ गाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता प्रभावित हो रही है। अंतिम संस्कार के समय लोगों को वाहन खड़े करने और बैठने की जगह नहीं मिलती। सरकारी अनुदान का उपयोग भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत कब्जा हटाने की मांग की है।
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ग्रामीणों की शिकायतें

पूर्व पार्षद बलकार सिंह रंगी ने कहा कि अंतिम संस्कार के समय लोगों को वाहन खड़े करने और बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। इससे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। पार्षद प्रदीप सिंह रंगी ने बताया कि श्मशान घाट को सुंदर बनाने के लिए पौधे लगाए गए हैं। अन्य सुविधाएं भी विकसित की गई हैं लेकिन कबाड़ गाड़ियों से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि श्मशान घाट के विकास के लिए सरकारी अनुदान आया हुआ है। लेकिन कब्जे के कारण इसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा है।
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दप्पर श्मशान घाट से अवैध कब्जा जल्द हटवाया जाएगा। इसके बाद परिसर को व्यवस्थित कर विकास कार्य करवाए जाएंगे। -अशोक पथरिया, कार्यकारी अधिकारी
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