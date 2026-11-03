फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Abhiraj wins bronze

Mohali News: सीबीएसई अंडर-14 नेशनल क्रिकेट में मोहाली के अभिराज ने जीता कांस्य पदक

Tue, 03 Nov 2026 02:16 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
Abhiraj wins bronze
मदुरै में नॉर्थ जोन-II की टीम ने हासिल किया तीसरा स्थान
विज्ञापन


मोहाली। मोहाली के युवा क्रिकेट खिलाड़ी अभिराज सिंह राणा ने सीबीएसई अंडर-14 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया है। तमिलनाडु के मदुरै में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अभिराज नॉर्थ जोन-II की टीम का हिस्सा रहे। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया।अभिराज सेक्रेड सोल्स स्कूल के छात्र हैं। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न जोन की टीमों ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबलों के बीच नॉर्थ जोन-II के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल भावना और प्रदर्शन का परिचय देते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। टीम की इस उपलब्धि के साथ अभिराज को भी कांस्य पदक मिला। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में भाग लेना अभिराज के लिए महत्वपूर्ण अनुभव रहा। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ खेलने और अपनी क्रिकेट प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। अभिराज की इस उपलब्धि पर सेक्रेड सोल्स स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सफलता अभिराज को भविष्य में क्रिकेट के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed