Mohali News: पांच किलो हेरोइन सहित तीन गिरफ्तार, 40 हजार रुपये ड्रग मनी बरामद

विज्ञापन





मोहाली। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसके तहत एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) मोहाली ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से पांच किलो 29 ग्राम हेरोइन और 40 हजार रुपये ड्रग मनी बरामद की है। यह कार्रवाई 31 अक्तूबर 2026 को की गई। मुख्य आरोपी की पहचान अमृतसर निवासी सूरज सिंह के रूप में हुई है। उसके दो साथी अमृतपाल सिंह और रछपाल सिंह भी अमृतसर के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। बरामद हेरोइन की मात्रा पांच किलो से अधिक है। इसे नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी बरामदगी माना जा रहा है। एएसआई गुलशन कुमार के बयान पर एएनटीएफ थाना मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसका उद्देश्य नशे की खेप के स्रोत का पता लगाना है। साथ ही, इसके आगे के सप्लाई नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सूरज और अमृतपाल के खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं।