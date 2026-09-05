Mohali News: पंजाब सरकार और राज्य के हालात को लेकर भ्रामक वीडियो पोस्ट, साइबर पुलिस ने दर्ज किया मामला

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जांच के दायरे में कई एक्स अकाउंट

पुलिस ने अपनी शिकायत में एक्स पर प्रसारित कई पोस्ट और वीडियो के लिंक का उल्लेख किया है। इनमें हरभजन सिंह, भाजपा पंजाब और अभिनेता सोनू सूद के अकाउंट से शेयर किए गए पोस्ट शामिल हैं। हालांकि, मामला अज्ञात यूजर्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि साइबर पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटाएगी। विज्ञापन



डिजिटल साक्ष्य जुटाएगी साइबर पुलिस



पुलिस ने फिलहाल बीएनएस की धारा 353(1), 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया है। साइबर पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई करेगी। - सतनाम सिंह, जांच अधिकारी जांच के दायरे में कई एक्स अकाउंटपुलिस ने अपनी शिकायत में एक्स पर प्रसारित कई पोस्ट और वीडियो के लिंक का उल्लेख किया है। इनमें हरभजन सिंह, भाजपा पंजाब और अभिनेता सोनू सूद के अकाउंट से शेयर किए गए पोस्ट शामिल हैं। हालांकि, मामला अज्ञात यूजर्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी सतनाम सिंह ने बताया कि साइबर पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटाएगी।डिजिटल साक्ष्य जुटाएगी साइबर पुलिसपुलिस ने फिलहाल बीएनएस की धारा 353(1), 353(2) और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत केस दर्ज किया है। साइबर पुलिस अब संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई करेगी। - सतनाम सिंह, जांच अधिकारी

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मोहाली। पंजाब सरकार और राज्य के मौजूदा हालात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने अज्ञात यूजर्स के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, एक्स पर प्रसारित हो रहे इन वीडियो में पंजाब की मौजूदा सरकार और राज्य के संबंध में गलत जानकारी दी गई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि ऐसी सामग्री से आम लोगों, खासकर पंजाब के युवाओं को गुमराह किया जा सकता है। इससे लोगों में डर, भ्रम और अविश्वास पैदा होने के साथ सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए ऐसी भ्रामक सामग्री को गंभीरता से लेना आवश्यक है। एफआईआर में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाली सामग्री से विभिन्न समुदायों और धर्मों के बीच शांति भंग हो सकती है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री और उसे पोस्ट करने के पीछे की मंशा की जांच शुरू कर दी है।