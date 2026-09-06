Mohali News: रात को आठ वर्षीय बच्ची को अगवा कर की छेड़छाड़, मामला दर्ज
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:58 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:58 AM IST
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डेराबस्सी। आधी रात को एक आठ वर्षीय बच्ची को उसके घर से अगवा कर लिया गया। आरोप है कि अज्ञात व्यक्ति ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं। पुलिस ने बच्ची की मां के बयान पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची अपनी मां और चार भाई-बहनों के साथ कमरे में सो रही थी। रात करीब साढ़े तीन बजे एक व्यक्ति दरवाजे की टूटी जाली से अंदर घुसा। उसने कुंडी खोलकर बच्ची और एक मोबाइल फोन उठाया। आरोपी बच्ची को लेकर बरवाला चौक की ओर चला गया।
यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। थोड़ी देर बाद बच्ची रोती हुई घर पहुंची। परिजनों ने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। परिवार ने बच्ची के शरीर पर चोट के निशान होने की बात भी कही है। जांच अधिकारी एएसआई सतवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोहल्ला निवासी इस घटना से बेहद चिंतित हैं। वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं।
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यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। थोड़ी देर बाद बच्ची रोती हुई घर पहुंची। परिजनों ने उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच की। परिवार ने बच्ची के शरीर पर चोट के निशान होने की बात भी कही है। जांच अधिकारी एएसआई सतवीर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मोहल्ला निवासी इस घटना से बेहद चिंतित हैं। वे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं।
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