Mohali News: एएसपी ने की सुरक्षा बैठक, किरायेदारों के सत्यापन की अपील की
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:37 AM IST
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जीरकपुर। वीआईपी रोड स्थित माया गार्डन सिटी में पुलिस ने एक जागरूकता बैठक आयोजित की। इसमें जीरकपुर की एएसपी गजलप्रीत कौर ने निवासियों से सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने ''नो योर टेनेंट'' अभियान के तहत किरायेदारों का पुलिस सत्यापन करवाने की अपील की।
एएसपी ने कहा कि मकान किराए पर देने से पहले किरायेदार की पूरी जानकारी और पुलिस सत्यापन आवश्यक है। इससे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने और क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है। बैठक में पंजाब सरकार के नशा विरोधी विशेष अभियान की भी जानकारी दी गई। पुलिस ने लोगों से नशे की रोकथाम में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। गजलप्रीत कौर ने निवासियों को उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम लोगों के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। निवासियों ने भी पुलिस को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
किरायेदारों के सत्यापन का महत्व
''नो योर टेनेंट'' अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना है। एएसपी ने बताया कि यह अभियान अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक है। किरायेदारों की जानकारी पुलिस के पास होने से किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होती है। यह कदम स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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एएसपी ने कहा कि मकान किराए पर देने से पहले किरायेदार की पूरी जानकारी और पुलिस सत्यापन आवश्यक है। इससे संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटाने और क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलती है। बैठक में पंजाब सरकार के नशा विरोधी विशेष अभियान की भी जानकारी दी गई। पुलिस ने लोगों से नशे की रोकथाम में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। गजलप्रीत कौर ने निवासियों को उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पुलिस और आम लोगों के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। निवासियों ने भी पुलिस को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
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किरायेदारों के सत्यापन का महत्व
''नो योर टेनेंट'' अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाना है। एएसपी ने बताया कि यह अभियान अपराधों पर अंकुश लगाने में सहायक है। किरायेदारों की जानकारी पुलिस के पास होने से किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव होती है। यह कदम स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
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