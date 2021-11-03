Ludhiana News: रंजिश में युवक की तेजधार हथियार से हत्या, एक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीलुधियाना। साहनेवाल इलाके में एक युवक की पुरानी दुश्मनी के कारण तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दिनेश कुमार के रूप में हुई है। यह वारदात 1 अक्तूबर की रात को हुई जब दिनेश घर का गैस सिलिंडर खत्म होने पर खाना लेने बाजार जा रहा था।हमलावरों ने एक्सिस बैंक के एटीएम के पास दिनेश को घेर लिया। उन्होंने रंजिश के चलते उस पर तेजधार हथियार से कई वार किए। दिनेश के पेट से अंतड़ियां बाहर आ गईं और सिर पर भी गहरे घाव थे। गंभीर रूप से घायल दिनेश को परिजन साहनेवाल सिविल अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दिनेश मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता था।पुलिस जांच और गिरफ्तारीदिनेश के भाई दीपक कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सूदां वाली कच्ची पही निवासी उमेश कुमार, जुगियाना की बलाला कॉलोनी निवासी संजीत कुमार और पुराना बाजार निवासी गोलू पर हत्या का आरोप है। थाना साहनेवाल पुलिस ने आरोपी संजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। उमेश कुमार और गोलू अभी फरार हैं जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।