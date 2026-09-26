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Ludhiana News: नौजवान ने जहरीली वस्तु खाकर दी जान

Sat, 26 Sep 2026 07:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sat, 26 Sep 2026 07:04 PM IST
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Young man takes his own life by consuming a poisonous substance
परिजनों ने गांव के सरपंच पर लगाए गंभीर आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
संगरूर। गांव कनोई के 23 वर्षीय सनमदीप सिंह ने जहरीली दवा निगलकर खुदकुशी कर ली। उसके शव को सिविल अस्पताल संगरूर के मोर्चरी घर में रखा गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच सहित चार व्यक्ति सनमदीप को लगातार धमकियां दे रहे थे। इन धमकियों से दुखी होकर उसने यह कदम उठाया।

सनमदीप के पिता परमजीत सिंह ने बताया कि मई में उन्होंने सरपंच और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत की थी। उन्होंने धमकाने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उनके परिवार पर ही मामला दर्ज कर दिया था। परिवार ने अस्पताल में धरना देकर कार्रवाई और न्याय की मांग की है। डीएसपी संगरूर दलवीर सिंह ने कहा कि परिवार के बयान दर्ज होने के बाद जांच की जाएगी।
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फोटोः26एसजीआरपी01 - सनमदीप सिंह।
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