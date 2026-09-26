Ludhiana News: नंगल नहर में कूदी नवविवाहिता, माैत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनंगल। जवाहर मार्केट के निकट नंगल नहर में कूदकर 28 वर्षीय नवविवाहिता साक्षी ने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी दानिशवीर सिंह ने बताया कि साक्षी की शादी डेढ़ वर्ष पहले गोह्लणी निवासी गुरमीत सिंह से हुई थी।नहर में कूदने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने अपना मोबाइल नहर किनारे छोड़ दिया था। कुछ युवकों ने उसे नहर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल कब्जे में लेकर शव मोर्चरी में रखवा दिया है। रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मायके वालों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई होगी।फोटो-२६ एनजीएल०१-नहर से निकाली महिला का शव।फोटो-२६ एनजीएल०२-मौके पर पंहुची पुलिस और मौजूद लोग।