फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Newly married woman jumps into Nangal canal, dies

Ludhiana News: नंगल नहर में कूदी नवविवाहिता, माैत

Sat, 26 Sep 2026 07:04 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sat, 26 Sep 2026 07:04 PM IST
विज्ञापन
Newly married woman jumps into Nangal canal, dies
कूदने से पहले वीडियो बना सास पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नंगल। जवाहर मार्केट के निकट नंगल नहर में कूदकर 28 वर्षीय नवविवाहिता साक्षी ने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी दानिशवीर सिंह ने बताया कि साक्षी की शादी डेढ़ वर्ष पहले गोह्लणी निवासी गुरमीत सिंह से हुई थी।
नहर में कूदने से पहले उसने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी सास पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने अपना मोबाइल नहर किनारे छोड़ दिया था। कुछ युवकों ने उसे नहर से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मृतका का मोबाइल कब्जे में लेकर शव मोर्चरी में रखवा दिया है। रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा और मायके वालों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


फोटो-२६ एनजीएल०१-नहर से निकाली महिला का शव।
फोटो-२६ एनजीएल०२-मौके पर पंहुची पुलिस और मौजूद लोग।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed