Ludhiana News: दो कारों की भीषण टक्कर, चालक सुरक्षित

लुधियाना। साउथ सिटी इलाके में झम्मट पुल के पास सर्विस रोड पर दो कारों की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में अमेज और इनोवा कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं लेकिन दोनों के चालकों की जान बाल-बाल बच गई।तेज रफ्तार के कारण हुई इस टक्कर में अमेज का एक पहिया उखड़ गया और इनोवा को भी भारी नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि गाड़ियों में चालकों के अलावा कोई अन्य सवारी नहीं थी। दोनों चालकों को मामूली खरोंचें आईं। रघुनाथ पुलिस चौकी के एएसआई गुरप्रीत ने बताया कि पुलिस को कंट्रोल रूम से दुर्घटना की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी है।