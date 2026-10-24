Ludhiana News: टेंपो चालक से दो बाइक सवार 40 हजार लूटकर भागे

संवाद न्यूज एजेंसीहलवारा। थाना सुधार क्षेत्र में लूटपाट की लगातार वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को अब्बूवाल लिंक रोड पर एक टेंपो चालक से 40 हजार रुपये से अधिक की नकदी लूट ली गई।सुधार निवासी हरबंस सिंह गांव अब्बूवाल से पेमेंट लेकर लौट रहे थे। बाइक सवार दो हथियारबंद लुटेरों ने उन्हें घेरकर हथियार दिखाकर नकदी छीन ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध दिखाई दिए हैं। थाना सुधार के प्रभारी इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने आरोपियों की पहचान का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पिछले एक महीने से सुधार बाजार और लुधियाना-बठिंडा राजमार्ग पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। स्थानीय लोग पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।