Ludhiana News: विदेश का सपना दिखा जमीन की रजिस्ट्री हड़पी, शातिरों पर मामला दर्ज

लुधियाना। विदेश भेजने के नाम पर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक युवक को विदेश भेजने का लालच देकर उसके पिता की बेशकीमती जमीन अपने नाम करवा ली।पीड़ित सतविंदरजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि अमरीक सिंह ने उसे वर्क परमिट पर विदेश भेजने का भरोसा दिया था। इसी झूठे झांसे में आरोपियों ने दबाव बनाकर उसके पिता की जमीन का बैनामा अपने नाम करवा लिया। जमीन पर कब्जा होते ही आरोपियों ने न वीजा लगवाया और न संपत्ति लौटाई। पीड़ित द्वारा जायदाद वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। पुलिस जांच में अमरीक सिंह के साथ गगनदीप सिंह भी जालसाजी में शामिल पाया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश जारी है।