फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Ludhiana: Hand severed with a sword; death results from the mutilation.

लुधियाना: रंजिश में काट डाला था हाथ, धमकी देकर हो गये थे फरार; आखिरकार पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sun, 25 Oct 2026 03:37 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लुधियाना
अमर उजाला नेटवर्क, लुधियाना Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 25 Oct 2026 03:37 AM IST
सार

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी दलजीत सिंह उर्फ सीडी को गिरफ्तार किया है। छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
Ludhiana: Hand severed with a sword; death results from the mutilation.
demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लुधियाना में रंजिश में एक शख्स का हाथ काटकर दुकानदार को थमाने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी दलजीत सिंह उर्फ सीडी को गिरफ्तार किया है। छह आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।  वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। 

विज्ञापन


शहर में शनिवार सुबह गिल कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहे शक्ति सिंह उर्फ भूरा (40) पर हमलावरों ने तलवार से हमला कर उसका दायां हाथ काट दिया। आरोपी कटे हाथ को थैली में डालकर अपने साथ ले गए और करीब डेढ़ किलोमीटर दूर बागी स्टैंड स्थित राणा किराना स्टोर पर दुकानदार को थमा दिया।
विज्ञापन


उन्होंने दुकानदार से कहा कि यह हाथ भूरा के घर पहुंचा देना। दुकानदार नहीं जानता था कि भूरा कौन है। डर के कारण उसने आरोपियों से कुछ पूछा भी नहीं। उधर, मकान मालिक और आसपास के लोग घायल भूरा को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब आठ बजे बाइक सवार युवक मकान में घुसे और भूरा पर हमला कर दिया था।भूरा ने हाथ आगे किया तो हमलावरों ने उसका दायां हाथ काट दिया। इसके बाद आरोपी बागी स्टैंड स्थित किराना स्टोर पहुंचे और दुकानदार को थैली देकर भूरा के घर पहुंचाने को कहा। 
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed