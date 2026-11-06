Ludhiana News: सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों पर चोरों का धावा, बैटरियां चोरी

लुधियाना। औद्योगिक नगरी में सेफ सिटी योजना के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। पांच दिन के भीतर दो थाना क्षेत्रों में बदमाशों ने लाखों रुपये के उपकरण चुरा लिए।पहला मामला थाना शिमलापुरी के अरोड़ा कट के पास हुआ। यहां पीसीआर कर्मचारियों को कैमरों का जंक्शन बॉक्स क्षतिग्रस्त मिला। चोरों ने ताला तोड़कर यूपीएस की छह बैटरियां चुराईं। वे सिस्को कंपनी का नेटवर्किंग स्विच, पावर सप्लाई यूनिट और राउटर भी ले गए। दूसरी वारदात थाना दुगरी के फेज-2 स्थित बाइस फीट रोड पर हुई। यहां अपराधियों ने पूरी बैटरी कैबिनेट ही गायब कर दी। परियोजना संभाल रही निजी कंपनी के प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। संबंधित थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर गिरोह का सुराग जुटा रही है।