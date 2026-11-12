Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Filing cases against farmers for stubble burning is wrong: Channi

पराली जलाने पर किसानों पर केस दर्ज करना गलत : चन्नी

Thu, 12 Nov 2026 01:51 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:51 AM IST
विज्ञापन
Filing cases against farmers for stubble burning is wrong: Channi
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मोरिंडा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की बजाय आर्थिक मदद देने की मांग की।
चन्नी ने अपनी प्रेसवार्ता में कहा कि पराली जलाने के मामलों में हजारों किसानों पर केस दर्ज करना और जुर्माना लगाना गलत है। भगवंत मान सरकार ने किसानों को पराली न जलाने के बदले 1500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का वादा किया था। केंद्रीय समिति ने भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ पराली प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता की सिफारिश की थी। इसके बावजूद सरकारों ने किसानों की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी किसानों पर डालना उचित नहीं है। चन्नी ने मानसा में कुछ दिन पहले दलजीत सिंह की मौत का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने नशे की ओवरडोज से हुई मौत को हत्या का रूप देने की कोशिश की।
विज्ञापन

चन्नी ने प्रांतीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के हाल ही में घोषित परिणामों में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर यह परीक्षा रद कर दोबारा पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को श्री चमकौर साहिब से साइकिल यात्रा शुरू की जा रही है। सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई किताब के संबंध में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए चन्नी ने कहा कि उन्होंने अभी किताब पूरी तरह नहीं पढ़ी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख कत्लेआम की घटनाएं बिल्कुल गलत थीं। उस समय की सरकार और कांग्रेस पार्टी के फैसले भी गलत थे। कांग्रेस पहले भी कई बार इन घटनाओं के लिए माफी मांग चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed