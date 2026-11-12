Ludhiana News: महिला इंटीरियर डिजाइनर से छेड़छाड़ गला घोंटने की कोशिश का आरोप

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पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2025 में जिम ज्वाइन करने के दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई थी। दोनों मिलकर इवेंट और पार्टियों का आयोजन करने लगे, लेकिन महिला अलग से काम करना चाहती थी। इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था।महिला ने बताया कि सात नवंबर की रात कैफे में दिवाली पार्टी के दौरान करीब डेढ़ बजे आरोपी उसे बालकनी में ले गया। वहां साथ काम करने से इन्कार करने पर उसने बाजू मरोड़ी, बाल खींचे और गला घोंटने की कोशिश की। थाना डिवीजन नंबर पांच के एसएचओ हमराज सिंह चीमा ने बताया कि जांच की जा रही है। संवाद