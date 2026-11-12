Ludhiana News: 978 रजिस्ट्रियों में स्टांप ड्यूटी की हुई चोरी, दो हजार लोगों पर कसा शिकंजा

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मामले में करीब दो हजार खरीदारों, विक्रेताओं और संदिग्ध लोगों पर शिकंजा कसा गया है। जांच में समराला की 351, माछीवाड़ा साहिब की 237, लुधियाना ईस्ट की 36, वेस्ट की 65, सेंट्रल की 82, साहनेवाल की 15, पायल की 25, सिद्धवां बेट की 33, रायकोट की 31 और जगराओं की 103 रजिस्ट्रियां संदिग्ध पाई गई हैं। शिकायतकर्ता सुभाष कुंद्रा कट्टी ने आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े में भू-माफिया और कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत रही। हाईकोर्ट में चली कानूनी लड़ाई के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 82 के तहत कार्रवाई की है।इससे पहले फरवरी और अगस्त में भी दो एफआईआर दर्ज कर 585 लोगों को नामजद किया था। शिकायतकर्ता ने 2016 के बाद की रजिस्ट्रियों की भी जांच कराने की मांग की है। संवाद