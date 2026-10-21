Ludhiana News: कांस्टेबल ने खुद नहीं चलाई गोलियां, लापरवाही से हुई घटना

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मानसा। शहर के वार्ड नंबर 5 एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा पत्नी व बच्चों द्वारा गोलियां चलाकर खुदकुशी करने का मामला लापरवाही का निकला हे पुलिस अनुसार पुलिस मुलाजिम गुरविंदर सिंह ने जानबूझकर अपने परिवार व पत्नी व खुद पर गोलियां नहीं चलाई बल्कि अचानक पिस्तौल से गोलियां चलने के कारण यह घटना घटी।मंगलवार सिंह सुबह शहर के वार्ड नंबर निधान सिंह नगर में गोलियां लगने से पुलिस मुलाजिम व डीसी के गनमैन गुरविंदर सिंह व उनके पुत्र जोत (17) की मौत हो गई थी, जबकि इस घटना में उनकी पत्नी हरप्रीत कौर व बड़ा बेटा दिलशान सिंह गंभीर रूप में जख्मी हो गए जिनको मानसा के सिविल अस्पताल के बाद एमज बठिंडा में रेफर कर दिया गया था अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है।थाना सिटी-2 के मुखी भगवंत सिंह ने बताया कि यह घटना कांस्टेबल गुरविंदर सिंह ने अचानक लापरवाही से सरकारी पिस्तौल से गोलियां चलने के कारण हुई उसने खुद गोलियां नहीं चलाई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इसमें अपनी कार्रवाई करने के बाद पिता-पुत्र के शवों को वारिसों को सौंप दिया, जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है।