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Ludhiana News: भाजपा ने लुधियाना के उद्योगपतियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की

Sun, 04 Oct 2026 12:09 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Sun, 04 Oct 2026 12:09 AM IST
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The BJP demanded the withdrawal of the FIRs registered against Ludhiana's industrialists
बिजली कटौती के खिलाफ धरना देने वाले 250 उद्योगपतियों के खिलाफ दर्ज है मामला
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। पंजाब भाजपा के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने लुधियाना के उद्योगपतियों और व्यापारियों के खिलाफ दर्ज पुलिस एफआईआर की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।
सरीन ने कहा कि उद्योगपतियों ने 8 से 10 घंटे के बिजली कटों के खिलाफ प्रदर्शन किया था लेकिन आप सरकार ने उनकी मांग मानने के बजाय करीब 250 लोगों पर मामला दर्ज किया। इसे उद्योगपतियों के साथ अन्याय बताया। सरीन ने याद दिलाया कि केजरीवाल ने सत्ता में आने से पहले 24 घंटे सस्ती बिजली का वादा किया था। अब आप सरकार लंबे बिजली कट लगा रही है और प्रदर्शनकारियों की आवाज दबा रही है।
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पंजाब भाजपा उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर भी सवाल उठाए। सरीन ने मांग की कि सरकार एफआईआर वापस ले और उद्योगों को बिना कट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सुनील मौदगिल सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे।
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