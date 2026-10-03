Ludhiana News: विद्यार्थियों ने पंजाबी यूनिवर्सिटी में सीखा पौधों का संरक्षण

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फतेहगढ़ साहिब। माता गुजरी कॉलेज के कृषि विभाग के विद्यार्थियों ने रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस (आरएडब्ल्यू) कार्यक्रम के तहत पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला का शैक्षणिक दौरा किया। दौरे का उद्देश्य पौधों की पहचान, संरक्षण और वनस्पति संसाधनों की व्यावहारिक जानकारी देना था।विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी के म्यूजियम, हर्बेरियम, फोटो गैलरी और एस.एस. बीर बॉटेनिक गार्डन का भ्रमण किया। डॉ. मनीष कपूर और विभागाध्यक्ष डॉ. गीतिका सरहिंदी ने हर्बेरियम की महत्ता, पौधों की पहचान और दस्तावेजीकरण की जानकारी दी। पीएचडी स्कॉलर तानिया और अंकिता ने बॉटेनिक गार्डन में पौधों की प्रजातियों के बारे में बताया। विद्यार्थियों ने म्यूजियम और फोटो गैलरी से भी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की।प्रिंसिपल डॉ. बिक्रमजीत सिंह ने कहा कि ऐसे दौरे पौधों की पहचान और जैव विविधता संरक्षण में रुचि बढ़ाते हैं। कृषि विभाग के संदीप कुमार सिंह, गोपाल मणि, सुमन, प्रवीण कुमार यादव और सतवंत सिंह भी विद्यार्थियों के साथ थे।