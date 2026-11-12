Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Speeding Thar runs over two people; both die on the spot

Ludhiana News: तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचला, मौके पर मौत

Thu, 12 Nov 2026 01:47 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Speeding Thar runs over two people; both die on the spot
बरूवाल के पास हुआ हादसा, चालक गाड़ी समेत फरार; गिरफ्तारी तक शव न उठाने पर अड़े परिजन
विज्ञापन

हिमाचल से कीरतपुर साहिब आ रही थार की टक्कर से 60 वर्षीय बलबीर सिंह और 32 वर्षीय विश्वनाथ की जान गई।
संवाद न्यूज एजेंसी
कीरतपुर साहिब। कुल्लू-मनाली-चंडीगढ़ मुख्य मार्ग पर गांव बरूवाल के पास बुधवार सुबह करीब पांच बजे तेज रफ्तार थार ने सड़क किनारे खड़े दो लोगों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी समेत फरार हो गया।
मृतकों की पहचान गांव बरूवाल निवासी बलबीर सिंह (60) और हिमाचल प्रदेश के गांव पल्ली निवासी विश्वनाथ (32) के रूप में हुई है। थार (एचपी 07 एच 7865) हिमाचल प्रदेश की ओर से कीरतपुर साहिब आ रही थी।
विज्ञापन

हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। गुस्साए परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी तक शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस ने एक-दो घंटे में गाड़ी और चालक को पकड़ने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शव उठवाने के लिए राजी हुए। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed