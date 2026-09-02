Ludhiana News: दामाद पर ससुराल पक्ष का हमला, जेवर भी लूटे

लुधियाना। वैवाहिक अनबन के चलते ससुराल पक्ष ने दामाद के घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने शहर निवासी तरुण दत्त को पीटकर घायल किया और नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए। घायल तरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।यह घटना 26 और 27 अगस्त की रात को हुई। सुनील दत्त की शिकायत पर थाना डिवीजन आठ पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें गगनदीप सिंह, उसकी पत्नी, अंजली शर्मा, नेहा शर्मा और गरिमा शर्मा शामिल हैं। शिकायत के अनुसार, तरुण दत्त का विवाह 12 नवंबर 2025 को गरिमा शर्मा से हुआ था। शादी के बाद से ही दंपती के बीच मनमुटाव चल रहा था। इसी रंजिश में आरोपियों ने तरुण को बंधक बनाकर डंडों से पीटा। उन्होंने घर से सोने के जेवरात और 22 हजार रुपये नकदी भी चुरा लिए। तरुण के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। तरुण के माथे और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।