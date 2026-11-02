Ludhiana News: गुरुद्वारा मंजी साहिब पर फायरिंग का आरोपी शूटर गिरफ्तार

लुधियाना। राजोआणा कलां स्थित गुरुद्वारा मंजी साहिब में फायरिंग के मामले में लुधियाना ग्रामीण पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुख्य सेवादार संत बाबा बलदेव सिंह के रिहायशी कमरे पर गोलियां चलाने की घटना से जुड़ी है। पुलिस जांच में विदेशी नंबर से धमकी और रंगदारी की मांग सामने आई है।गिरफ्तार शूटर की पहचान फिरोजपुर निवासी राज सिंह उर्फ राजू के तौर पर हुई है। पुलिस मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर रिमांड मांगेगी। गुरदासपुर के दो संदिग्धों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आरोपियों ने रंगदारी न मिलने पर संत बाबा बलदेव सिंह की हत्या की साजिश रची थी। 28 अक्तूबर की सुबह करीब 3:15 बजे दो नकाबपोश हमलावरों ने उनके कमरे पर गोलियां चलाईं। संत बाबा बलदेव सिंह उस समय बाथरूम में स्नान कर रहे थे जिससे उनकी जान बच गई। राजोआणा कलां के जगदीप सिंह नत्त ने कहा कि आस्था के केंद्रों पर गोली चलाने वालों को बख्शा न जाए। पुलिस ने 200 किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की है। अब वह इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जगरांव के गुरुद्वारा गोपालसर साहिब में भी फायरिंग हुई थी। इस मामले में संदीप सिंह उर्फ सोनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, मुख्य सेवादार बाबा अमरजीत सिंह ने सुरक्षा पाने के लिए फायरिंग की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों घटनाओं को फिलहाल अलग-अलग माना है।